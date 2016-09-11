Массимо Каррера: "Аленичев, когда звал, просил помочь выстроить игру в обороне"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, как попал в московский клуб. Он был приглашен на пост помощника прежнего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева и возглавил команду после отставки россиянина.

– Не смог присоединиться к тренерскому штабу Антонио Конте в "Челси", поскольку там было достаточно своих сотрудников, – отметил в интервью "Матч ТВ" Каррера. – И тут поступил звонок от Аленичева, который предложил помочь ему выстроить игру в обороне его команды. Я сразу же согласился, потому что мне нравятся подобные вызовы. И я знал, что "Спартак" – один из наиболее популярных, если не самый популярный клуб в России. Сам ли Аленичев звонил? Нет, звонил тренер вратарей (итальянец Джанлука Риомми. – Прим. "СЭ").

Футбол не имеет границ. Тут не так важно, из Италии у тебя приглашение или нет. Я принял приглашение сразу же.