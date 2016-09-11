22:15 11 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Аленичев, когда звал, просил помочь выстроить игру в обороне"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, как попал в московский клуб. Он был приглашен на пост помощника прежнего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева и возглавил команду после отставки россиянина.

– Не смог присоединиться к тренерскому штабу Антонио Конте в "Челси", поскольку там было достаточно своих сотрудников, – отметил в интервью "Матч ТВ" Каррера. – И тут поступил звонок от Аленичева, который предложил помочь ему выстроить игру в обороне его команды. Я сразу же согласился, потому что мне нравятся подобные вызовы. И я знал, что "Спартак" – один из наиболее популярных, если не самый популярный клуб в России. Сам ли Аленичев звонил? Нет, звонил тренер вратарей (итальянец Джанлука Риомми. – Прим. "СЭ").

Футбол не имеет границ. Тут не так важно, из Италии у тебя приглашение или нет. Я принял приглашение сразу же.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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нгог

Каррера крут!

23:27 11 сентября

mihalychgold

Константин Эдуардович ... И МОЛОДЕЦ, что принял, дорогой ты наш человек!! Каррерим!!------------------------------Да-а-а-а-а-ааааааа!!!!!!!!

23:11 11 сентября

Константин Эдуардович

... И МОЛОДЕЦ, что принял, дорогой ты наш человек!! Каррерим!!

22:27 11 сентября

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