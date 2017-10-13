Массимо Каррера: "Ахмат" полностью заслуживает те очки, которые набрал"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" отметил, что соперник справедливо занимает пятое место в турнирной таблице. По словам итальянского наставника, это очень хорошая команда.

– Безусловно, очень важный матч. "Ахмат" показывает хороший футбол и полностью заслуживает те очки, которые набрал. Мы должны быть очень внимательными, потому что "Ахмат" является очень хорошей командой, – отметил Каррера в эфире телеканала "Наш футбол".

Встреча "Ахмат" - "Спартак" состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.