Массимо Каррера: "32 пропущенных гола? Никак не связано с тактиков, это индивидуальные ошибки"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что большое количество пропущенных командой голов связано с индвидуальными ошибками игроков.

- "Спартак" в этом году много пропустил. Вряд ли дело в мотивации. Почему так?

- Начнем с того, что мы пропустили 12 голов в трех матчах – пять с “Зенитом", четыре с "Локомотивом" и три с "Ахматом". Предпочитаю такой вариант, чем нам бы забивали в каждой встрече стабильно по два гола.

- Но все равно 32 пропущенных - это много.

- Это никак не связано с тактикой, это индивидуальные ошибки.

- Логика вопроса в том, что вы пришли в "Спартак" как специалист по игре в обороне. И когда команда много пропускает, вопросы появляются именно к вам.

- Ну, я тоже задаюсь вопросом.

- Знаете ответ?

- Мы тренируемся, отрабатываем взаимодействия. Однако на поле выходят футболисты. И если игрок принимает мяч на грудь, а потом он оказывается у соперника, тот наносит удар и забивает, то… Или если защитник не контролирует своего игрока на угловом, если смотрит в другую сторону… Конечно, мы многое отрабатываем на тренировках, но все же надо учитывать и качество футболистов. Организовать, оттачивать можно все. Но качество игрока все равно всплывет. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Массимо Карреры - здесь.