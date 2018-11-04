"Массимо глушако". Как Рауль Рианчо говорит по-русски

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо в преддверии матча 13-го тура против "Урала" отметил, что систему 4-3-3 можно использовать по-разному.

– Вы все время будете играть по схеме 4-3-3? Есть ли у вас план "Б"?

– Система 4-3-3 наиболее эффективно распределяет игроков по полю, – отметил Рианчо в эфире телеканала "Матч Премьер". – Все крупнейшие клубы Европы (можете сами посмотреть) играют именно по этой схеме.

После этого Рианчо начал говорить по-русски вперемешку с испанским, с удовольствием подчеркивая слово "можно" и при этом допустив не очень приятную оговорку – словно с использованием имени Массимо Карреры и фамилии Дениса Глушакова:

– Кватро-трес-трес много вариантес. Можно атаку два централес, можно атаку два централес и один полузащитник, можно атаку защитники на флангах открыто и массимо глушако. Или глубоко? Четыре-три-три можно много вариантов. Это не один система эрметико. Много вариантов. Спасибо большое.

Переводчик пояснил:

– Она не герметична и не закрыта. Можно атаковать двумя нападающими, можно с подключением опорного полузащитника, могут крайние защитники подключаться в атаку. Система очень вариативна.