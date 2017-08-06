Масштабный перфоманс "Зенита" с орфографической ошибкой. Фото

Перфоманс фанатов "Зенита" в начале матча со "Спартаком". Фото Гоша ЧЕРНОВ, "СЭ"

Фанаты "Зенита" перед началом матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" вывесили на своей трибуне масштабный перфоманс.

"Да прибудет с нами вера, правда и сила", – говорится на баннере.

Отметим, что болельщики допустили в надписи на баннере орфографическую ошибку. Вместо "прибудет" должно быть написано "пребудет".

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"