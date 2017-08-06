Масштабный перфоманс "Зенита" с орфографической ошибкой. Фото

Фанаты "Зенита" перед началом матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" вывесили на своей трибуне масштабный перфоманс.
"Да прибудет с нами вера, правда и сила", – говорится на баннере.
Отметим, что болельщики допустили в надписи на баннере орфографическую ошибку. Вместо "прибудет" должно быть написано "пребудет".
Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"
Мощный перфоманс болельщиков "Зенита" #ЗенитСпартак pic.twitter.com/4xjImXGYth– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 6 августа 2017 г.
Солидно! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/WVsbAXKS6b– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 6 августа 2017 г.
Boleijj protiv
Опять православные отморозки хрень какую-то вывесили.
02:23
andreiwantsev
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02:05
Goose
Московская пи...братия в своем стиле!!
01:50
Sandberg
Гоша Чернов лучше бы заметки в СЭксе инспектировал) Раз уж такой знаток русского языка. Ну или для начала свои собственные)
01:03
rusfed 2.0
.
23:56 6 августа
vilgun
помогло, сила прибыла )
22:57 6 августа
Веравалер
Сила - да. Вера... Смотря во что. Правда... О чём вы???
22:55 6 августа
голос из Санкт-Петербурга
Гоша Чрнов в очередной раз обо.....ся
22:46 6 августа
aravir
А без веры в лохотрон побед не может быть? Или уже попы мозги всем так засрали, что и болельщики в их сказки верят?...
22:45 6 августа
aed
Пора в СС! там таких любят!
22:44 6 августа
cptS
Разницу между прибывать (приходить, появляться) и пребывать (быть, находиться) объясняют ещё в начальной школе. Таким образом, если кто-то пишет «да прибудет...», зная и понимая эту разницу, то, скорее всего, он вкладывает в эту фразу какое-то своё значение. Например, пожелание прибытия силы (хотя в этом случае следовало бы написать «да прибудет в тебя сила» или «да прибудет в тебе силы»). Однако, как бы то ни было, сакраментальная фраза из саги о звёздных войнах на английском языке звучит как May the Force be with you и переводится однозначно: «Да пребудет с тобой Сила». --- редакторы С-ЭКСА спят...
22:37 6 августа
Спин
"Святой прибудет с нами"
22:29 6 августа
Спин
Проверим культурность?
22:24 6 августа
armi
Subulcus Словарь Ожегова ПРИБЫТЬ, приб’ыть, -буду, -будешь; прибыл, прибыла, прибыло; прибудь; сов. 1. Прийти, приехать (офиц.). Поезд прибыл. П. к месту назначения. 2. (1 л. и 2 л. не употр.). Увеличиться, умножиться. Вода прибыла. несов. прибывать, -аю, -аешь. сущ. прибытие, -я, ср. (к 1 знач.) и прибывание, -я, ср. (ко 2 знач.). Прибытие посла. Расписание прибытия поездов. Прибывание воды.22:03 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прежде чем цитировать Ожегова, лучше бы поинтересовался, что в тексте баннера означает слово ПРЕБУДЕТ. А означает оно не прибытие поезда, а нахождение: Да БУДЕТ с нами вера, правда и сила!!! Грамотей *пренов. имхо
22:17 6 августа
HerculesKolya
ПОЗОРНИКИ!!!
22:17 6 августа
GoaLapagos
НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ ВСПОМНИТЕ , ГРАМОТЕИ. ТУТ ЕСЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, ТО ОШИБКИ НЕТ. ЕСЛИ ПРИ - ТО ЧТОБЫ ВЕРА, ПРАВДА И СИЛА ПРИШЛИ. ЕСЛИ ПРЕ - ТО ВЕРА, ПРАВДА И СИЛА УЖЕ ЗДЕСЬ. ЖЕТВЫ ЭГЕ, ПЛЕАТЬ
22:15 6 августа
armi
Не удивляет. Они же так горды, что живут в КУЛЬТУРНОЙ столице!!! Поэтому их собственная культура зачастую на нуле.
22:11 6 августа
Denissimo
да и мужика непохоже нарисовали, ни разу не дзюба
22:10 6 августа
Паласиос
спб и здесь умудрился обделаться ) выдвижные крыша и поле, а газон словно огород... где деньги, Зин?
22:09 6 августа
Denissimo
правильно пишется "приблудет"!
22:09 6 августа
alvasu
Что там Глушаков глаголит?????
22:08 6 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
боброву заняться нечем, т.к. у секты шансов не было?
22:06 6 августа
Subulcus
Словарь Ожегова ПРИБЫТЬ, приб’ыть, -буду, -будешь; прибыл, прибыла, прибыло; прибудь; сов. 1. Прийти, приехать (офиц.). Поезд прибыл. П. к месту назначения. 2. (1 л. и 2 л. не употр.). Увеличиться, умножиться. Вода прибыла. несов. прибывать, -аю, -аешь. сущ. прибытие, -я, ср. (к 1 знач.) и прибывание, -я, ср. (ко 2 знач.). Прибытие посла. Расписание прибытия поездов. Прибывание воды.
22:03 6 августа
Subulcus
Баннер написан ВЕРНО "ошибки" есть только в фантазиях автора статьи
21:59 6 августа
LokoDemon
Культурная столица... русский язык в почёте.
21:59 6 августа
Алый Дракон
Bes "alar Одни писали, другие проверяли, но русских нет не там и не там - простительно..." И ты тоже не русский. Правильно писать "ни там, не там" 21:19... Во, классно выпендрилсО - зачОт ))) "ни, ни = не" - в курсе?)... Видимо, нет )...
21:58 6 августа
Luchezarny
Пиши исчо! ) - Здесь тоже ошибка! Надо писать: писши исчо ! ))
21:40 6 августа
Luchezarny
Что на баннере , что в комментариях везде ошибки.... получается что русских нет))не существует))
21:37 6 августа
ladafan
спартак это ваще 11 ошибок..... и ниче... типа бегают
21:37 6 августа
Чебурах-багатур
bvp +100500!!! Аффтар жжот! Пиши исчо! )))
21:33 6 августа