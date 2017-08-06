20:05 6 августа | Футбол — РФПЛ

Масштабный перфоманс "Зенита" с орфографической ошибкой. Фото

Перфоманс фанатов "Зенита" в начале матча со "Спартаком". Фото Гоша ЧЕРНОВ, "СЭ" Перфоманс фанатов "Зенита" в начале матча со "Спартаком". Фото ФК "Зенит"
Перфоманс фанатов "Зенита" в начале матча со "Спартаком". Фото Гоша ЧЕРНОВ, "СЭ"
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Фанаты "Зенита" перед началом матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" вывесили на своей трибуне масштабный перфоманс.

"Да прибудет с нами вера, правда и сила", – говорится на баннере.

Отметим, что болельщики допустили в надписи на баннере орфографическую ошибку. Вместо "прибудет" должно быть написано "пребудет".

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (47)
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Boleijj protiv

Опять православные отморозки хрень какую-то вывесили.

02:23

andreiwantsev

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02:05

Goose

Московская пи...братия в своем стиле!!

01:50

Sandberg

Гоша Чернов лучше бы заметки в СЭксе инспектировал) Раз уж такой знаток русского языка. Ну или для начала свои собственные)

01:03

rusfed 2.0

.

23:56 6 августа

vilgun

помогло, сила прибыла )

22:57 6 августа

Веравалер

Сила - да. Вера... Смотря во что. Правда... О чём вы???

22:55 6 августа

голос из Санкт-Петербурга

Гоша Чрнов в очередной раз обо.....ся

22:46 6 августа

aravir

А без веры в лохотрон побед не может быть? Или уже попы мозги всем так засрали, что и болельщики в их сказки верят?...

22:45 6 августа

aed

Пора в СС! там таких любят!

22:44 6 августа

cptS

Разницу между прибывать (приходить, появляться) и пребывать (быть, находиться) объясняют ещё в начальной школе. Таким образом, если кто-то пишет «да прибудет...», зная и понимая эту разницу, то, скорее всего, он вкладывает в эту фразу какое-то своё значение. Например, пожелание прибытия силы (хотя в этом случае следовало бы написать «да прибудет в тебя сила» или «да прибудет в тебе силы»). Однако, как бы то ни было, сакраментальная фраза из саги о звёздных войнах на английском языке звучит как May the Force be with you и переводится однозначно: «Да пребудет с тобой Сила». --- редакторы С-ЭКСА спят...

22:37 6 августа

Спин

"Святой прибудет с нами"

22:29 6 августа

Спин

Проверим культурность?

22:24 6 августа

armi

Subulcus Словарь Ожегова ПРИБЫТЬ, приб’ыть, -буду, -будешь; прибыл, прибыла, прибыло; прибудь; сов. 1. Прийти, приехать (офиц.). Поезд прибыл. П. к месту назначения. 2. (1 л. и 2 л. не употр.). Увеличиться, умножиться. Вода прибыла. несов. прибывать, -аю, -аешь. сущ. прибытие, -я, ср. (к 1 знач.) и прибывание, -я, ср. (ко 2 знач.). Прибытие посла. Расписание прибытия поездов. Прибывание воды.22:03 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прежде чем цитировать Ожегова, лучше бы поинтересовался, что в тексте баннера означает слово ПРЕБУДЕТ. А означает оно не прибытие поезда, а нахождение: Да БУДЕТ с нами вера, правда и сила!!! Грамотей *пренов. имхо

22:17 6 августа

HerculesKolya

ПОЗОРНИКИ!!!

22:17 6 августа

GoaLapagos

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ ВСПОМНИТЕ , ГРАМОТЕИ. ТУТ ЕСЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, ТО ОШИБКИ НЕТ. ЕСЛИ ПРИ - ТО ЧТОБЫ ВЕРА, ПРАВДА И СИЛА ПРИШЛИ. ЕСЛИ ПРЕ - ТО ВЕРА, ПРАВДА И СИЛА УЖЕ ЗДЕСЬ. ЖЕТВЫ ЭГЕ, ПЛЕАТЬ

22:15 6 августа

armi

Не удивляет. Они же так горды, что живут в КУЛЬТУРНОЙ столице!!! Поэтому их собственная культура зачастую на нуле.

22:11 6 августа

Denissimo

да и мужика непохоже нарисовали, ни разу не дзюба

22:10 6 августа

Паласиос

спб и здесь умудрился обделаться ) выдвижные крыша и поле, а газон словно огород... где деньги, Зин?

22:09 6 августа

Denissimo

правильно пишется "приблудет"!

22:09 6 августа

alvasu

Что там Глушаков глаголит?????

22:08 6 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

боброву заняться нечем, т.к. у секты шансов не было?

22:06 6 августа

Subulcus

Словарь Ожегова ПРИБЫТЬ, приб’ыть, -буду, -будешь; прибыл, прибыла, прибыло; прибудь; сов. 1. Прийти, приехать (офиц.). Поезд прибыл. П. к месту назначения. 2. (1 л. и 2 л. не употр.). Увеличиться, умножиться. Вода прибыла. несов. прибывать, -аю, -аешь. сущ. прибытие, -я, ср. (к 1 знач.) и прибывание, -я, ср. (ко 2 знач.). Прибытие посла. Расписание прибытия поездов. Прибывание воды.

22:03 6 августа

Subulcus

Баннер написан ВЕРНО "ошибки" есть только в фантазиях автора статьи

21:59 6 августа

LokoDemon

Культурная столица... русский язык в почёте.

21:59 6 августа

Алый Дракон

Bes "alar Одни писали, другие проверяли, но русских нет не там и не там - простительно..." И ты тоже не русский. Правильно писать "ни там, не там" 21:19... Во, классно выпендрилсО - зачОт ))) "ни, ни = не" - в курсе?)... Видимо, нет )...

21:58 6 августа

Luchezarny

Пиши исчо! ) - Здесь тоже ошибка! Надо писать: писши исчо ! ))

21:40 6 августа

Luchezarny

Что на баннере , что в комментариях везде ошибки.... получается что русских нет))не существует))

21:37 6 августа

ladafan

спартак это ваще 11 ошибок..... и ниче... типа бегают

21:37 6 августа

Чебурах-багатур

bvp +100500!!! Аффтар жжот! Пиши исчо! )))

21:33 6 августа