Массажист ЦСКА: "Акинфеев перед каждой игрой приходит на процедуры"

Массажист ЦСКА Василий Демченко в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что всем игрокам требуется профессиональный массаж, который помогает восстанавливаться ко следующему матчу. По его словам, основной акцент делается на проработку всех мышц ног.

– На что в первую очередь нужно обратить внимание сейчас, в условиях плотного расписания официальных матчей?

– В принципе, работа у нас практически всегда одна и та же. Игрокам требуется профессиональный массаж, чтобы они могли качественно восстановиться к очередному матчу.

– На какие группы мышц выпадает наибольшая нагрузка?

– Прежде всего, это абсолютно все мышцы ног. Икроножные, передней поверхности голени, мышцы бедра и так далее. Очень важно как следует проработать стопу. Игорь Акинфеев, кстати, перед каждой игрой приходит ко мне на эту процедуру. Надо сказать, что массаж стопы благотворно влияет на весь организм. Плюс поясница, шейно-грудной отдел позвоночника. Необходимо, чтобы футболист был пластичен

– Насколько важны восстановительные мероприятия после матчей?

– Они необходимы! Если вовремя не снять гипертонус мышц, это может повлечь за собой дегенеративные изменения во всех суставах. Чтобы после окончания карьеры у спортсмена не было проблем со здоровьем, прежде всего, с опорно-двигательным аппаратом, ему нужен профессиональный массаж.

– Среди футболистов ЦСКА есть такие, кто вообще не ходит на массаж? И кто, напротив, посещает ваш кабинет чаще других?

– Ходят все. Это можно назвать обязательной программой, и наши ребята понимают необходимость восстановительных процедур. Кто-то появляется реже, зато чаще работает с физиотерапевтами. А чаще остальных к нам заходят ветераны команды.

– Случалось, что кому-то специально нужно было говорить, насколько важно сходить на массаж?

– Молодые футболисты, едва оказавшись в главной команде, первое время немного стесняются. Приходится приглашать, объяснять, что к чему. Это нормально.