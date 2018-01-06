18:20 | Футбол — РФПЛ

Маслов вошел в тренерский штаб Карпина в "Ростове"

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Тренер молодежного состава "Ростова" Александр Маслов вошел в тренерский штаб главного тренера Валерия Карпина, сообщает клубная пресс-служба. Маслов будет старшим тренером основного состава.

Также в тренерский штаб Карпина войдут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физподготовке Луис Касайс Мартинез, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварез Канле.

Напомним, что Маслов с лета 2017 года по январь 2018 возглавлял молодежный состав ростовчан.

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http://www.fc-rostov.ru/press/news/11453

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

Гамулу верните в молодежный состав! "Ростов" станет самым прикольным клубом нашего футбола. Карпин и Гамула - сила! Мать его за ногу!..)

18:33