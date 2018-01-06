Маслов вошел в тренерский штаб Карпина в "Ростове"

Тренер молодежного состава "Ростова" Александр Маслов вошел в тренерский штаб главного тренера Валерия Карпина, сообщает клубная пресс-служба. Маслов будет старшим тренером основного состава.

Также в тренерский штаб Карпина войдут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физподготовке Луис Касайс Мартинез, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварез Канле.

Напомним, что Маслов с лета 2017 года по январь 2018 возглавлял молодежный состав ростовчан.