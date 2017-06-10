Маслов получил лицензию Pro

Тренер "Ростова" Александр Маслов получил лицензию категории Pro. Свою тренерскую карьру он начала в 2004 году. В прошлом сезоне специалист возглавлял молодежный состав донского клуба. Ранее сообщалось, что Маслов войдет в штаб Леонида Кучука.

- У меня была заключительная сессия длиной в 18 дней, которая завершилась двумя экзаменами: теоретическим и практическим, а также защитой дипломной работы, - приводит пресс-служба "Ростова" слова Маслова. - Все прошло успешно.



- Насколько важна такая лицензия для футбольного тренера?



- Эта лицензия высшего уровня УЕФА, которая дает право работать в любом клубе России, мира, а также сборной.



- С кем вы учились в одной группе?



- Со мной проходили обучение такие известные футболисты как: Сергей Семак, Вадим Евсеев, Юрий Матвеев. У нас была очень интересная группа, и все мы получили лицензии PRO.



- Кто вас уже успел поздравить?



- Например, Михаил Осинов и Геннадий Степушкин. Было много разных звонков. Спасибо всем за поздравления!