Маска Карреры! Уникальный номер "СЭ"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера 49 раз выводил свою команду на поле. В среду – юбилейный, 50-й матч. Кубковый против "Спартака" из Нальчика.

"СЭ" выпускает свежий номер газеты с обложкой, которая станет не только поздравлением Каррере, но и сувениром для болельщиков. Идете на стадион? Хотите удивить друзей? Просто болеете за "Спартак"? Тогда смотрите, что можно сделать! Все очень просто.

Если вы купили газету, то:

– Вырежьте изображение по контуру, сделайте отверстия для глаз, и у вас – готовая маска главного тренера "Спартака"! Можно наклеить на картонку для долговечности, а можно надеть прямо так.

– Неохота возиться? Тогда сложите газету, как вам удобно, чтобы был видно лицо, и поднимите его над собой – Массимо с вами!

– Повесьте дома на память. Если удастся подписать газету у Карреры, эта обложка станет настоящим раритетом!

Если нет возможности купить бумажную версию, скачайте обложку (здесь), распечатайте, и – маска ваша!