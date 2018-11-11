Масиэл Вандерсон: "Команды вроде "Енисея" испытывают выдержку "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Масиэл Вандерсон после победы над "Енисеем" (3:0) в матче 14-го тура премьер-лиги заявил, что его команда проявила выдержку и потому показала такой результат, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Мы победили благодаря выдержке и спокойствию, - отметил Вандерсон. - Весь первый тайм соперник играл глубоко в защите, и нам тяжело было найти пространство. Во втором тайме нашли. Такие команды, как "Енисей", понятно, хотят добиться позитивного результата. Своей игрой они испытывают нашу выдержку.

- Как поздравили тренера с прошедшим днем рождения?

- Перед тренировкой поздравили всей командой, но лучший подарок для него - 3 очка в матче с "Енисеем".

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