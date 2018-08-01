23:35 1 августа | Футбол — РПЛ

Машина Смолова за 9 миллионов рублей разбита. Что об этом известно

Машина Федора Смолова после аварии. Фото "ВКонтакте"
Машина Федора Смолова после аварии. Фото "ВКонтакте"

В ночь на среду в Краснодаре произошло ДТП с участием автомобиля форварда "быков" и сборной России Федора Смолова.

 
Федор СМОЛОВ.Черное лето Смолова. Он попал в ДТП

Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы. На снимках видно, что автомобиль BMW врезался в металлическое ограждение.

После появления видеозаписи стало известно, что водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и после этого ударился о заграждение. В ДТП по счастливой случайности никто не пострадал.

Автомобиль – из ограниченной серии, стоимость машины – от 9 миллионов рублей, мощность – 600 лошадиных сил. У спорткара, способного разогнаться до 100 км/в час за 3,4 секунды, уникальный цвет кузова.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по факту аварии проводится проверка. В "Краснодаре" успокоили болельщиков: 28-летний форвард жив, здоров, с ним все в порядке. Вечером среды команда провела тренировку – Смолов принял в ней участие.

 

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