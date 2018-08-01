Машина Смолова за 9 миллионов рублей разбита. Что об этом известно

В ночь на среду в Краснодаре произошло ДТП с участием автомобиля форварда "быков" и сборной России Федора Смолова.

Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы. На снимках видно, что автомобиль BMW врезался в металлическое ограждение.

После появления видеозаписи стало известно, что водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и после этого ударился о заграждение. В ДТП по счастливой случайности никто не пострадал.

Автомобиль – из ограниченной серии, стоимость машины – от 9 миллионов рублей, мощность – 600 лошадиных сил. У спорткара, способного разогнаться до 100 км/в час за 3,4 секунды, уникальный цвет кузова.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по факту аварии проводится проверка. В "Краснодаре" успокоили болельщиков: 28-летний форвард жив, здоров, с ним все в порядке. Вечером среды команда провела тренировку – Смолов принял в ней участие.