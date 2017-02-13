Мартин Якубко: "Кокорин был перспективнее Смолова, но Федор его не обогнал, а даже перепрыгнул"

Нападающий Мартин Якубко выразил мнение, что в юном возрасте Александр Кокорин считался перспективнее Федора Смолова. Футболисты вместе защищали цвета "Динамо". На данный момент Смолов играет за "Краснодар", а Кокорин – за "Зенит"​.

– В "Динамо" меня брали на замену Кевину Кураньи, если травмируется или будут другие проблемы. Но Кевин тогда очень хорошо выступал, – цитирует "Бизнес online" Якубко. – В "Динамо" у меня все было хорошо, кроме того, что не играл. Там были, наверное, самые большие премиальные в карьере. Но сумму я вам не скажу. Заплатили после игры с "Локомотивом", когда мы выиграли 3:1. Мой первый матч в "Динамо".

Кроме Кураньи в команде были Смолов и Кокорин, но Божович предпочитал играть с одним мощным форвардом. На тот момент, думаю, Кокорин был перспективнее Федора. Но сейчас вы видите, что Смолов его не обогнал, а перепрыгнул даже. Лучше по всему. Может, для Кокорина это будет дополнительным стимулом улучшить свои результаты. Сейчас развитие его таланта в застое. А Смолову для дальнейшего прогресса надо уезжать из России.