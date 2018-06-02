Мартин Штранцль: "В "Спартаке" получил выдающийся жизненный опыт"

Бывший защитник "Спартака"​ Мартин Штранцль отметил, что, выступая в России, получил бесценный опыт. По его словам, пришлось ко многому привыкать, однако хорошая зарплата и выступление в Лиге чемпионов стали хорошим стимулом.

– Конечно, это было вызовом для меня. Я учил язык и пытался влиться в новую культуру, – цитирует игрока derstandard.at. – Было довольно непросто, ведь было много отличий в образе жизни и быте. Тем не менее, Россия стала для меня выдающимся жизненным опытом.

В "Штутгарте" я всегда играл на разных позициях – как в центре защиты, так и в опорной зоне. Когда пришло предложение от "Спартака", мне гарантировали, что я буду играть в центре обороны.

Кроме того, команда собиралась играть в Лиге чемпионов. В плане спортивных достижений это было идеальным вариантом. Конечно, зарплата была тоже хорошей.