Марку Силва: "Влашич хорошо играет за ЦСКА и может вернуться в "Эвертон"

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва заявил, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат мерсисайдскому клубу, может вернуться в Англию. 21-летний хорват присоединился к армейцам 15 августа 2018 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

- Его возвращение возможно, - цитирует Силву портал Read Everton. - Мы разговаривали с ним - он нуждался в игровой практике. Он может вернуться в наш клуб. Влашич хорошо играет за ЦСКА. Мы будем следить за ним и примем решение. Для нас важна его хорошая игра, ведь он является нашим футболистом.

Влашич провел 8 матчей за ЦСКА, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

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