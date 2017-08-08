Маркович - в "старте" "СКА-Хабаровск" на матч против "Анжи"

Стал известен стартовый состав "СКА-Хабаровск" на матч 4-го тура чемпионата России против "Анжи". С первых минут на поле появится новичок хабаровчан Мирослав Маркович.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Черевко, Димидко, Пуцко, Габулов, Черевко, Баляйкин, Дедечко, Наваловский, Корян, Маркович.
Матч "СКА-Хабаровск" - "Анжи" состоится сегодня, 8 августа. Начало игры - 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Наш состав на матч с Анжи.– ФК "СКА-Хабаровск" (@fcska) 8 августа 2017 г.
Вперёд армейцы!
Не отступать и не сдаваться! 💪🏻🔴🔵 #СКАанжи pic.twitter.com/La609hCX3f