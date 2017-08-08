Маркович - в "старте" "СКА-Хабаровск" на матч против "Анжи"

Стал известен стартовый состав "СКА-Хабаровск" на матч 4-го тура чемпионата России против "Анжи". С первых минут на поле появится новичок хабаровчан Мирослав Маркович.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Черевко, Димидко, Пуцко, Габулов, Черевко, Баляйкин, Дедечко, Наваловский, Корян, Маркович.

Матч "СКА-Хабаровск" - "Анжи" состоится сегодня, 8 августа. Начало игры - 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.