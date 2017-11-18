Маркович сыграет в атаке "СКА-Хабаровск" против ЦСКА

Стал известен стартовый состав "СКА-Хабаровск" на матч 17-го тура чемпионата России против ЦСКА. В атаке у дальневосточников выйдет лучший бомбардир команды Мирослав Маркович.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

"СКА-Хабаровск": Довбня - Эдиев, Гришко, Димидко - Карасев, Савичев, Дедечко, Никифоров, Казанков, Наваловский - Маркович.

Запасные: Криворучко, Тишкин, Корян, Федотов, Христов, Барбаро Калинский, Баляйкин.

Напомним, матч начнется сегодня в 12.00 по московскому времени, или в 19.00 по местному. Ожидается, что температура воздуха в Хабаровске опустится до минус 16 градусов. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры "СКА-Хабаровск" - ЦСКА.