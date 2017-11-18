Маркович сыграет в атаке "СКА-Хабаровск" против ЦСКА

Стал известен стартовый состав "СКА-Хабаровск" на матч 17-го тура чемпионата России против ЦСКА. В атаке у дальневосточников выйдет лучший бомбардир команды Мирослав Маркович.
Полностью состав команды выглядит следующим образом:
"СКА-Хабаровск": Довбня - Эдиев, Гришко, Димидко - Карасев, Савичев, Дедечко, Никифоров, Казанков, Наваловский - Маркович.
Запасные: Криворучко, Тишкин, Корян, Федотов, Христов, Барбаро Калинский, Баляйкин.
Напомним, матч начнется сегодня в 12.00 по московскому времени, или в 19.00 по местному. Ожидается, что температура воздуха в Хабаровске опустится до минус 16 градусов. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры "СКА-Хабаровск" - ЦСКА.
Наш состав на матч с ПФК ЦСКА.– ФК "СКА-Хабаровск" (@fcska) 18 ноября 2017 г.
Вперёд армейцы!
Не отступать и не сдаваться! 💪🏻🔴🔵 #СКАцска pic.twitter.com/uNODVmB8lE