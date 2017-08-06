Марков вывел "Тосно" вперед в матче с тульским "Арсеналом"

"Тосно" забил второй мяч в ворота тульского "Арсенала" в матче 4-го тура чемпионата России. Команда из Ленинградской области на 52-й минуте вышла вперед благодаря точному удару головой в исполнении Евгения Маркова, который вышел на поле на 46-й минуте игры.
К 52-й минуте игры "Тосно" обыгрывает тульский "Арсенал" со счетом 2:1.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #АрсеналТосно 1:2 56' Евгений Марков pic.twitter.com/6KPRBHh9oW– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
novic
Тосно нужен вратарь.
16:18 6 августа