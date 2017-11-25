20:17 | Футбол — РФПЛ

Марков – лучший джокер со времен Кириченко


Благодаря хет-трику в ворота "Арсенала" (3:2) в матче 18-го тура премьер-лиги, на счету нападающего "Тосно" Евгения Маркова стало пять голов, забитых после выхода на замену. Это лучший результат в чемпионате России за последние четыре года. В сезоне-2012/13 пятью "джокерскими" голами отметился Дмитрий Кириченко.

В оставшихся 12 турах Марков может посягнуть на лучший результат в истории турнира, который делят Рустам Фахрутдинов, сменивший по ходу сезона-1993 "Крылья Советов" на "КАМАЗ", и Алексей Бычков, выступавший в 2000 году за ЦСКА. (Кирилл БУРДАКОВ)

Игроки, забивавшие за сезон пять и более голов после выхода на замену

Игрок

Клуб

Сезон

Голы

Рустам ФАХРУТДИНОВ

Кр.Советов/КАМАЗ

1993

7

Алексей БЫЧКОВ

ЦСКА

2000

7

Александр ЗЕРНОВ

Ротор

1997

6

Дмитрий КИРИЧЕНКО

ЦСКА

2002

6

Игорь ГОРЕЛОВ

Локомотив НН

1993

5

Максим БУЗНИКИН

Спартак

2000

5

Алексей МЕДВЕДЕВ

Сатурн

2003

5

Сергей ДАВЫДОВ

Кубань

2011/12

5

Дмитрий КИРИЧЕНКО

Ростов

2012/13

5

Евгений МАРКОВ

Тосно

2017/18

5
Тосно – Арсенал Т

 

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