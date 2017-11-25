Марков – лучший джокер со времен Кириченко

Благодаря хет-трику в ворота "Арсенала" (3:2) в матче 18-го тура премьер-лиги, на счету нападающего "Тосно" Евгения Маркова стало пять голов, забитых после выхода на замену. Это лучший результат в чемпионате России за последние четыре года. В сезоне-2012/13 пятью "джокерскими" голами отметился Дмитрий Кириченко.
В оставшихся 12 турах Марков может посягнуть на лучший результат в истории турнира, который делят Рустам Фахрутдинов, сменивший по ходу сезона-1993 "Крылья Советов" на "КАМАЗ", и Алексей Бычков, выступавший в 2000 году за ЦСКА. (Кирилл БУРДАКОВ)
Игроки, забивавшие за сезон пять и более голов после выхода на замену
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Голы
|
Рустам ФАХРУТДИНОВ
|
Кр.Советов/КАМАЗ
|
1993
|
7
|
Алексей БЫЧКОВ
|
ЦСКА
|
2000
|
7
|
Александр ЗЕРНОВ
|
Ротор
|
1997
|
6
|
Дмитрий КИРИЧЕНКО
|
ЦСКА
|
2002
|
6
|
Игорь ГОРЕЛОВ
|
Локомотив НН
|
1993
|
5
|
Максим БУЗНИКИН
|
Спартак
|
2000
|
5
|
Алексей МЕДВЕДЕВ
|
Сатурн
|
2003
|
5
|
Сергей ДАВЫДОВ
|
Кубань
|
2011/12
|
5
|
Дмитрий КИРИЧЕНКО
|
Ростов
|
2012/13
|
5
|
Евгений МАРКОВ
|
Тосно
|
2017/18
|
5
1:1 Марков 61' pic.twitter.com/TVZNBbs03M– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
2:2 Марков 79' pic.twitter.com/PYSMO2Dac2– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
3:2 Марков 81' pic.twitter.com/fTYqsNo9Xn– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.