Марков – лучший джокер со времен Кириченко

Благодаря хет-трику в ворота "Арсенала" (3:2) в матче 18-го тура премьер-лиги, на счету нападающего "Тосно" Евгения Маркова стало пять голов, забитых после выхода на замену. Это лучший результат в чемпионате России за последние четыре года. В сезоне-2012/13 пятью "джокерскими" голами отметился Дмитрий Кириченко.

В оставшихся 12 турах Марков может посягнуть на лучший результат в истории турнира, который делят Рустам Фахрутдинов, сменивший по ходу сезона-1993 "Крылья Советов" на "КАМАЗ", и Алексей Бычков, выступавший в 2000 году за ЦСКА. (Кирилл БУРДАКОВ)

Игроки, забивавшие за сезон пять и более голов после выхода на замену