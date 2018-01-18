Марков - игрокам "Тосно": "Не прощаемся, мужики"

Новичок "Динамо" Евгений Марков на своей странице в Инстаграме попрощался с болельщиками "Тосно". Сегодня нападающий подписал контракт с бело-голубыми. Форвард будет играть под 7-м номером.
"Когда два года назад поступило предложение в "Тосно", то по началу я сильно сомневался, думал… Но приехав на сборы, понял, что с "бандой", какая собралась в тот момент, можно достигать любых результатов и ставить самые высоких цели. Помню, когда в тот год мы играли на Кипре с "Партизаном" и я увидел Валерия Божинова, который "божил" в фифе, когда мне было лет 12-13, помню матч с "Псковом" когда отмерзали уши, Малая Арена, победы и поражения, открытие стадиона в Великом Новгороде, где я забил гол при фантастической поддержке болельщиков! Все это позволило мне ни на секунду не усомнится в моем выборе!
Мог ли я подумать, что когда переходил в "Тосно" буду играть в РФПЛ против лидеров нашего футбола? Мог! У меня была и осталась прекрасная команда "Тосно" с преданными болельщиками, справедливым руководством и отличным персоналом. Искренне огромное спасибо каждому в клубе!
Отдельное спасибо всему тренерского штабу, с кем были вместе на протяжении всего пути и всем пацанам, без которых я бы не был тем кто я есть! Не прощаемся, мужики", - написал Марков.
Когда два года назад поступило предложение в "Тосно", то по началу, я сильно сомневался, думал…Но приехав на сборы понял, что с "бандой", какая собралась в тот момент, можно достигать любых результатов и ставить самые высоких цели. Помню, когда в тот год мы играли на Кипре с "Партизаном" и я увидел Валерия Божинова, который "божил" в фифе, когда мне было лет 12-13, помню матч с "Псковом" когда отмерзали уши, Малая Арена, победы и поражения, открытие стадиона в Великом Новгороде, где я забил гол при фантастической поддержке болельщиков! Все это позволило мне ни на секунду не усомнится в моем выборе! Сборы в Белоруссии, новые партнеры по команде, доверие руководства и тренерского штаба, позволили крепко закрепится и почувствовать уверенность в своих силах! Каждый домашний матч для нас был, как выезд, но с удовольствием приезжали туда, где нас полюбили, да и парни и весь персонал были рады, что мы чувствовали себя, как дома, пусть и на выезде. Были травмы, из-за которых я много пропустил по ходу сезона и был только мысленно с командой, затем рецидив, но все это делало меня сильнее, чтобы добиться поставленной задачи до которой оставалось всего ничего. 6 мая, Нижнекамск, день который я запомню на всю жизнь! Чира забивает гол "Нефтехимику", а через пару минут Сух забивает еще один, в тот момент мы поняли, что "Все!" мы в РФПЛ! Мы были счастливы, мы были семьей, мы были – командой, которая не смотря на все трудности, какие были на пути исполнили мечту болельщиков! Через два месяца после вручения медалей мы вышли на поле "Петровского". Стадион – "мечта" любого питерского парнишки, который мечтает стать футболистом. Мечта сбылась! Мог ли я подумать, что когда переходил в "Тосно" буду играть в РФПЛ против лидеров нашего футбола? Мог! У меня была и осталась прекрасная команда "Тосно" с преданными болельщиками, справедливым руководством и отличным персоналом. Искренне огромное спасибо каждому в клубе! Отдельное спасибо всему тренерского штабу, с кем были вместе на протяжении всего пути и всем пацанам без которых я бы не был тем кто я есть! Не прощаемся, мужики ;)
shpasic
мужики все в Ростове!
14:21
Шуваловец
выбор Женя конечно сделал еще тот :))
13:35
Джин_SM(v3)
Ну, а чо прощаться то... в след сезоне вместе в ФНЛе пылить будут.
12:56