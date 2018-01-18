Марков - игрокам "Тосно": "Не прощаемся, мужики"

Новичок "Динамо" Евгений Марков на своей странице в Инстаграме попрощался с болельщиками "Тосно". Сегодня нападающий подписал контракт с бело-голубыми. Форвард будет играть под 7-м номером.

"Когда два года назад поступило предложение в "Тосно", то по началу я сильно сомневался, думал… Но приехав на сборы, понял, что с "бандой", какая собралась в тот момент, можно достигать любых результатов и ставить самые высоких цели. Помню, когда в тот год мы играли на Кипре с "Партизаном" и я увидел Валерия Божинова, который "божил" в фифе, когда мне было лет 12-13, помню матч с "Псковом" когда отмерзали уши, Малая Арена, победы и поражения, открытие стадиона в Великом Новгороде, где я забил гол при фантастической поддержке болельщиков! Все это позволило мне ни на секунду не усомнится в моем выборе!

Мог ли я подумать, что когда переходил в "Тосно" буду играть в РФПЛ против лидеров нашего футбола? Мог! У меня была и осталась прекрасная команда "Тосно" с преданными болельщиками, справедливым руководством и отличным персоналом. Искренне огромное спасибо каждому в клубе!

Отдельное спасибо всему тренерского штабу, с кем были вместе на протяжении всего пути и всем пацанам, без которых я бы не был тем кто я есть! Не прощаемся, мужики", - написал Марков.