13:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Марко Трабукки: "Вердикт УЕФА по Еременко? Извините, не могу говорить"

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Бывший агент полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко Марко Трабукки не стал комментировать решение УЕФА по делу полузащитника. Экс-представитель игрока присутствовал на рассмотрении дела в Ньоне, которое началось в 11.45 по московскому времени.

- Какой вердикт вынес УЕФА по Еременко?

- Извините, не могу говорить на эту тему. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (11)
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pravda1979

Роман конечно виноват... Но он не виноват... ))

15:29

сабзеро

Chipolollo ___________________________________ Сопоставил - Дзагоев травмировался 24 сентября, Еременко отстранили 6 октября. Так у кого все-таки опилки в голове?

15:26

Chipolollo

сабзеро если у тебя в голове мозги а не опилки - то сопоставь время как все было ерему стали дергать и дзага якобы травму получил его просто прячуть так как ерема фин кони могли все свалить на финскую сборную а у дзаги наш паспорт и тогда если и он попадется не только коники пострадают но и Сборная .

15:07

сабзеро

Chipolollo сабзеро а дзагоева теперь догадайся зачем прячут???? __________________________ Дзагоев постоянно играет на международном уровне за сборную и в ЛЧ, в связи с чем постоянно проходит проверку на допинг. Так что твои обвинения более чем глупы.

15:02

Chipolollo

сабзеро а дзагоева теперь догадайся зачем прячут????

14:58

сабзеро

Chipolollo да прогнать коней из еврокубков на 10 лет и в фнл на 5 лет сослать справедливо будет за допинг ________________________________________ Я смотрю, ты тут самый осведомленный. Не просветишь нас? Если, конечно, не балабол. Или все-таки балабол?

14:56

Pol Pot

лишили очереди на квартиру?

14:53

Разбанен досрочно

расстрел???

14:51

Chipolollo

да прогнать коней из еврокубков на 10 лет и в фнл на 5 лет сослать справедливо будет за допинг

14:41

сабзеро

Раз до сих пор причину не предали огласке, значит мы ее и не узнаем. Видимо что-то очень личное, что без согласия Романа разглашать запрещено. Аналогично скрывали свои "болезни" под покровительством WADA братья-теннисистки.

14:29

lordblack

Год дисквалификации. 146% информация!

14:06

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