Марко Трабукки: "Вердикт УЕФА по Еременко? Извините, не могу говорить"

Бывший агент полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко Марко Трабукки не стал комментировать решение УЕФА по делу полузащитника. Экс-представитель игрока присутствовал на рассмотрении дела в Ньоне, которое началось в 11.45 по московскому времени.
- Какой вердикт вынес УЕФА по Еременко?
- Извините, не могу говорить на эту тему. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
"Дело Еременко": что решит УЕФА? Live!
Судный день Романа Еременко //
Еременко попал в офсайд //
Леонид Слуцкий: "У ЦСКА есть кем заменить Еременко" //
Евгений Гинер: "Еременко? у нас есть вопросы к УЕФА, а у УЕФА – к нам" //
Роман Еременко: "Извините, сейчас ничего не могу говорить…" //
Роман Бабаев: "УЕФА продлил дисквалификацию Еременко до 10 ноября"
pravda1979
Роман конечно виноват... Но он не виноват... ))
15:29
сабзеро
Chipolollo ___________________________________ Сопоставил - Дзагоев травмировался 24 сентября, Еременко отстранили 6 октября. Так у кого все-таки опилки в голове?
15:26
Chipolollo
сабзеро если у тебя в голове мозги а не опилки - то сопоставь время как все было ерему стали дергать и дзага якобы травму получил его просто прячуть так как ерема фин кони могли все свалить на финскую сборную а у дзаги наш паспорт и тогда если и он попадется не только коники пострадают но и Сборная .
15:07
сабзеро
Chipolollo сабзеро а дзагоева теперь догадайся зачем прячут???? __________________________ Дзагоев постоянно играет на международном уровне за сборную и в ЛЧ, в связи с чем постоянно проходит проверку на допинг. Так что твои обвинения более чем глупы.
15:02
Chipolollo
сабзеро а дзагоева теперь догадайся зачем прячут????
14:58
сабзеро
Chipolollo да прогнать коней из еврокубков на 10 лет и в фнл на 5 лет сослать справедливо будет за допинг ________________________________________ Я смотрю, ты тут самый осведомленный. Не просветишь нас? Если, конечно, не балабол. Или все-таки балабол?
14:56
Pol Pot
лишили очереди на квартиру?
14:53
Разбанен досрочно
расстрел???
14:51
Chipolollo
да прогнать коней из еврокубков на 10 лет и в фнл на 5 лет сослать справедливо будет за допинг
14:41
сабзеро
Раз до сих пор причину не предали огласке, значит мы ее и не узнаем. Видимо что-то очень личное, что без согласия Романа разглашать запрещено. Аналогично скрывали свои "болезни" под покровительством WADA братья-теннисистки.
14:29
lordblack
Год дисквалификации. 146% информация!
14:06