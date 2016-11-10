Марко Трабукки: "Вердикт УЕФА по Еременко? Извините, не могу говорить"

Бывший агент полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко Марко Трабукки не стал комментировать решение УЕФА по делу полузащитника. Экс-представитель игрока присутствовал на рассмотрении дела в Ньоне, которое началось в 11.45 по московскому времени.

- Какой вердикт вынес УЕФА по Еременко?

- Извините, не могу говорить на эту тему. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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