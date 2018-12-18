Марко Трабукки: "Уведомления от клуба о контракте Романа Еременко я не получал"

Футбольный агент Марко Трабукки, представляющий интересы Романа Еременко, прокомментировал будущее полузащитника "Спартака"​.

По информации "СЭ", красно-белые сегодня, по итогам совета директоров клуба, приняли решение о расторжении контракта с Еременко.

– Получали ли уведомление от клуба и каково будущее Романа? – вопрос Трабукки.

– Нет, уведомления я не получал. Мы с Романом в ожидании решения главного тренера команды и руководства клуба.

– Когда дождетесь решения, что намерены предпринять?

– Будущее таково: сегодня Роману задали вопрос представители международного отдела "Спартака" – летит ли он на сборы в Катар по финскому паспорту или по российскому. (Сергей Егоров)