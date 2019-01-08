Марко Трабукки: "Спартак" сообщил Роману о расторжении контракта сразу после медосмотра"

Марко Трабукки, являющийся агентом полузащитника Романа Еременко, в интервью "СЭ" заявил, что "Спартак" сообщил 31-летнему игроку о решении разорвать с ним контракт сразу после медосмотра.

- Подобное решение стало неожиданностью, - сказал Трабукки. - Сегодня сразу после медосмотра юрист "Спартака" сообщил Роману, что клуб решил разорвать контракт.

Это, безусловно, очень странная история. Понятно, что прекращение трудовых отношений – право клуба, ведь в договоре игрока была предусмотрена подобная возможность до 31 января как по инициативе футболиста, так и "Спартака". Поэтому москвичи действовали в правовом поле, но время уведомления нас удивило. Решение принято явно не сегодня, зачем тогда просить парня проходить медосмотр? (Сергей Егоров)

Еременко провел 7 матчей за "Спартак", в которых отметился 1 голевой передачей.

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