Марко Трабукки: "Спартак" не может эффективно играть на два фронта"

Итальянский агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" заявил, что "Спартаку"​ сложно играть эффективно на два фронта. По его мнению, красно-белые не могут сейчас бороться за призовые места в чемпионате России.

– Как оцениваете ситуацию, в которой сейчас оказался главный тренер "Спартака"?

– А в какой ситуации оказался Массимо?

– С точки зрения результатов все не очень хорошо. Команда в середине таблицы, масса критики, шансы на титул во многом потеряны.

– В прошлом сезоне "Спартак" стал чемпионом, и, полагаю, многие понимают, что этот успех повторить не так-то легко. Сейчас, к сожалению, видно, что команда не готова выступить так же успешно, не может эффективно играть на два фронта. Мы видим, что команда часто пропускает голы на последних минутах. При этом не думаю, что Массимо шокирован происходящим. Конечно, 8-е место – это недопустимо, но сейчас красно-белым объективно тяжело бороться за призовые места. (Сергей ЕГОРОВ)

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