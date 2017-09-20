Марко Трабукки: "Каррера сам предложил клубу Петковича"

Итальянский агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер "Спартака"​ Массимо Каррера доволен селекционной работой клуба прошлым летом. Также он отметил, что сам итальянец стал инициатором приглашения в команду защитника Марко Петковича​.

– Каррера недоволен селекцией?

– Нет. Думаю, что Массимо доволен. Наверное, он просто ждал новых игроков к началу сбора. Возможно, в этом году футболисты "Спартака" менее мотивированы, чем в прошлом году или недостаточно мастеровиты, чтобы успешно выступать на два фронта. Не забывайте о том, что в прошлом году все соперники "Спартака" имели ряд серьезных и объективных проблем, которые частично помогли красно-белым стать чемпионом.

– Одна из загадок трансферной кампании – как Массимо мог согласиться взять защитника Петковича?

– На эту позицию рассматривался только свободный агент. И Массимо в этой ситуации посчитал Петковича одной из лучших кандидатур. Он сам предложил клубу этого игрока, а ему, в свою очередь, знакомый агент Джанлука Фиорини. Вы же понимаете, что Каррера не мазохист. Если бы у него было 5, 10 или 15 миллионов на правого защитника, он бы, наверное, не приобрел Петковича, а купил бы, допустим, Мариу Фернандеса. (Сергей ЕГОРОВ)

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