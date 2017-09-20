Марко Трабукки: "Каррера доказал и еще может доказать, что может быть успешным со "Спартаком"

Итальянский агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" признался, что верит в успешную работу Массимо Карреры на посту главного тренера "Спартака". Также он надеется, что владелец клуба Леонид Федун примет правильное решение в отношение итальянского специалиста.

– Уверены, что Каррера доработает до конца сезона?

– Уверен, что Леонид Федун, который имеет реальную картину происходящего, примет правильное решение. Я не из той категории людей, которая считает, что тренеры и футболисты должны получить работу за предыдущий успех. Но считаю, что Массимо заслуживает того, чтобы продолжать тренировать команду – он доказал и еще может доказать, что может быть успешным со "Спартаком". (Сергей ЕГОРОВ)

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