Бывший представитель полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко Марко Трабукки, который присутствовал на слушаньях по делу игрока в УЕФА, отметил, что на данный момент было бы неправильно комментировать ситуацию, в которую попал футболист. УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года – в его допинг-пробе обнаружили кокаин и его метаболит.

– О ситуации с Романом я, как и все, узнал 6 октября, когда УЕФА его отстранил, – сказал Трабукки в эфире программы "После футбола". – Был удивлен. Сейчас надо принять это решение УЕФА. Комментировать "игру" стоит, когда она заканчивается. На данный момент в этой истории закончился только первый тайм. Думаю, что, помимо второго тайма, нас ожидает дополнительное время и серия пенальти.

ЦСКА здесь ни в чем не виноват. Клуб не должен подавать апелляцию. Это дело Еременко, его жизнь. Роман уверяет, что все не так, как пишут. Я верю Роману, знаю его уже 12 лет. Думаю, если информация подтвердится, ЦСКА будет вправе расторгнуть контракт, который будет действовать еще семь месяцев.

ЦСКА расторг контракт с Еременко? Реакция клуба