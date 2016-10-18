Марко Трабукки: "Еременко ничего не принимал, чтобы играть лучше и бегать быстрее"

Итальянский агент Марко Трабукки, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что футболист ничего не принимал. Напомним, игрок остранен от футбола на 30 дней. Основной причиной дисквалификации называют употребление запрещенных препаратов. Официальной информации на этот счет пока нет.



– Не могу ничего объяснить. Ожидаем информации от УЕФА. Но я могу успокоить болельщиков Романа и ЦСКА – Роман ничего не принимал, чтобы играть лучше и бегать быстрее, – сказал Трабукки в программе "Культ тура".