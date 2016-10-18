20:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Марко Трабукки: "Еременко ничего не принимал, чтобы играть лучше и бегать быстрее"

0
0
0
2
 
Вслед за Аланом ДЗАГОЕВЫМ ЦСКА потерял и Романа ЕРЕМЕНКО.Еременко попал в офсайд

 

Итальянский агент Марко Трабукки, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что футболист ничего не принимал. Напомним, игрок остранен от футбола на 30 дней. Основной причиной дисквалификации называют употребление запрещенных препаратов. Официальной информации на этот счет пока нет.

– Не могу ничего объяснить. Ожидаем информации от УЕФА. Но я могу успокоить болельщиков Романа и ЦСКА – Роман ничего не принимал, чтобы играть лучше и бегать быстрее, – сказал Трабукки в программе "Культ тура".

Опрос

Серьезна ли для ЦСКА потеря Романа Еременко?
голосовать
0
0
0
2
Материалы сюжета: Еременко: 30 дней вне игры

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Plan_A

Акцент надо делать не на "не принимал", а на "чтобы играть лучше и бегать быстрее"

21:02

foreverCSKAforever

Понятно, что не принимал. Не понятно почему отстранили.

20:45

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ