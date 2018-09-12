Марко Трабукки: "Дедлайн по Терри – сегодня"

Агент Марко Трабукки прокомментировал ситуацию с возможным переходом защитника Джона Терри в "Спартак".

Вчера стало известно о том, что Терри получил российскую визу. На то, чтобы начать официальное оформление перехода, у красно-белых есть 2 дня. До 14 сентября включительно необходимо подать документы в комитет РФС по статусу игроков с просьбой о заявке вне трансферного окна.

– Как развивается ситуация с Терри? – вопрос Трабукки.

– Переговоры закончились. Вчера игрок получил российскую визу. Ждём только окончательного решения Джона.

– В чем главная сложность?

– Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию – это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме. Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться. Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон.

– Когда дедлайн?

– Сегодня. (Сергей Егоров)

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