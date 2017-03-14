Марко Симич стал игроком "Ростова"

"Ростов" объявил о подписании контракта с защитником сборной Черногории Марко Симичем, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено в дальнейшем.
Симич родился в 1987 году, является воспитанником футбольной школы белградского "Партизана".
Выступал за футбольные клубы "Раднички", "Младеновац", "Гонвед", "Бежания", "Ягодина", БАТЭ, "Кайсериспор", "Хапоэль" (Тель-Авив).
За сборную Черногории провел 17 матчей.
Марко Симич – игрок "Ростова" https://t.co/6Y1qZMPQWP pic.twitter.com/T2CeCOwbZ7– Football Club Rostov (@rostovfc) 14 марта 2017 г.