Марко Симич стал игроком "Ростова"

"Ростов" объявил о подписании контракта с защитником сборной Черногории Марко Симичем, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено в дальнейшем.

Симич родился в 1987 году, является воспитанником футбольной школы белградского "Партизана".

Выступал за футбольные клубы "Раднички", "Младеновац", "Гонвед", "Бежания", "Ягодина", БАТЭ, "Кайсериспор", "Хапоэль" (Тель-Авив).

За сборную Черногории провел 17 матчей.