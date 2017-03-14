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Марко Симич стал игроком "Ростова"

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"Ростов" объявил о подписании контракта с защитником сборной Черногории Марко Симичем, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено в дальнейшем.

Симич родился в 1987 году, является воспитанником футбольной школы белградского "Партизана".

Выступал за футбольные клубы "Раднички", "Младеновац", "Гонвед", "Бежания", "Ягодина", БАТЭ, "Кайсериспор", "Хапоэль" (Тель-Авив).

За сборную Черногории провел 17 матчей.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10837

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