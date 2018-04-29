Марко Полетанович: "Матч с "Ростовом" для нас как финал"

Полузащитник "Тосно" Марко Полетанович подчеркнул важность предстоящего матча 28-го тура РФПЛ против "Ростова". Серб также признался, что ему не терпится сыграть на новой арене дончан.

– Нас не устроил результат матча против "Амкара", но мы уже забыли эту игру, результат позади, с ним ничего не поделать, – приводит сайт "Тосно" слова Полетановича. – Каждый следующий матч – самый важный! Матч с "Ростовом" для нас как финал, мы сделаем все возможное, чтобы победить ростовчан.

Соперник будет биться до конца, потому что и они не в хорошей позиции. Уверен, что "Ростов" сделает все, чтобы выиграть, но как я уже сказал, для нас каждая игра – финал, мы будем стараться победить.

– Раде Дугалич отзывался о своем бывшем тренере, который сейчас возглавляет "Ростов"?

– Нет, он не говорил о нем.

– Команды сыграют на новом стадионе, который примет матчи чемпионата мира, какие в связи с этим ощущения?

– Честно говоря, я не могу дождаться того момента, чтобы сыграть на новом стадионе, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть на нем.

Матч "Ростов" – "Тосно" пройдет 29 апреля. Начало в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.