Марко Полетанович: "Действуем по новой схеме, ждем возобновления чемпионата"

Полузащитник "Тосно" Марко Полетанович поделился впечатлениями о сборах и отметил, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата России.

– Сборы хорошие и интересные, они являются для нас очень важными. Достаточно длительная подготовка, все мы работаем хорошо и удовлетворены работой на двух сборах, – цитирует Полетановича официальный сайт "Тосно".

– Команда провела несколько контрольных игр. Как можно оценить их результат и значимость?

– Результат – не самая важная вещь в подготовке, но всем нам нравится побеждать. Я не стал бы рассматривать только значимость самого результата – важно, что команда сыгрывается и нет травмированных.

– Как новички найдут себя в системе игры "Тосно"?

– В прошлом году мы играли с двумя нападающими, но Марков и Заболотный ушли от нас. С этого года мы действуем по другой схеме – думаю, также будем играть, когда возобновится и чемпионат.

– С каким настроем вступили в заключительный 10-дневный отрезок подготовки?

– Мы должны по максимуму отработать, как и в прошлые десять дней, играть еще больше и работать над некоторыми моментами. Но мы ждем, не дождемся, когда начнется чемпионат.

– Как успехи в изучении русского языка, обходитесь без помощи Раде Дугалича?

– Я уже начал говорить немного, иду к лучшему, уже без помощи Дугалича. Но я не знаю, чтобы мы вместе с Труичем делали без его помощи.