Марко Петкович: "Я редко играл, но жду, что в 2018-м буду чаще выходить на поле"

Защитник "Спартака" Марко Петкович поделился ожиданиями от выступления в 2018 году. 25-летний серб не сомневается, что во второй части сезона красно-белые будут более успешны.

– В первой части сезона я редко выходил на поле, но жду, что в 2018 году все изменится. Теперь у меня есть возможность пройти полноценную подготовку с командой, – приводит Sport.blic.rs слова Петковича. – Я же отправился в Москву за три дня до старта чемпионата. Мы слабо стартовали, но вернулись в борьбу за чемпионство. "Спартак" будет укрепляться, поэтому, думаю, что в этом году мы будем более успешными.

Напомним, что Петкович стал футболистом Спартака в 2017 году. В текущем сезоне он провел в составе красно-белых 8 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.