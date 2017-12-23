23:10 23 декабря | Футбол — РФПЛ

Марко Петкович: "Я редко играл, но жду, что в 2018-м буду чаще выходить на поле"

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Защитник "Спартака" Марко Петкович поделился ожиданиями от выступления в 2018 году. 25-летний серб не сомневается, что во второй части сезона красно-белые будут более успешны.

– В первой части сезона я редко выходил на поле, но жду, что в 2018 году все изменится. Теперь у меня есть возможность пройти полноценную подготовку с командой, – приводит Sport.blic.rs слова Петковича. – Я же отправился в Москву за три дня до старта чемпионата. Мы слабо стартовали, но вернулись в борьбу за чемпионство. "Спартак" будет укрепляться, поэтому, думаю, что в этом году мы будем более успешными.

Напомним, что Петкович стал футболистом Спартака в 2017 году. В текущем сезоне он провел в составе красно-белых 8 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. 

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (3)
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alex-ls

цска ждем 5-ое место

09:01

shpasic

ЦСКА, Зенит и Локомотив тоже ждут!

01:10

tarkys

Давай Марко, коуч ошибиться не может.

23:22 23 декабря