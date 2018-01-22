09:41 | Футбол — РФПЛ

Марко Петкович: "У меня были предложения из Италии и Испании, но над переходом в "Спартак" долго не думал"

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Защитник "Спартака" Марко Петкович подчеркнул, что перед переходом в стан красно-белых у него были предложения из Италии и Испании. Он также добавил, что в первые месяцы ему пришлось очень трудно.

Напомним, 25-летний игрок перешел в "Спартак" перед началом текущего сезона из "Црвены Звезды", подписав контракт на два года с возможностью продления еще на один.

– У меня были предложения из Италии и Испании, но когда агент сказал мне, что у меня есть возможность перейти в "Спартак", я долго не думал, – приводит ТАСС слова Петковича. – Я много слышал о клубе, в Сербии играл с несколькими ребятами, которые раньше выступали в России. Все в Сербии следят за "Спартаком" и за чемпионатом России и считают его очень сильным.

В первые месяцы пришлось очень трудно. Но это нормально, когда ты переходишь в такой большой клуб. Главное – работать, и тогда результат придет.

Сначала наши результаты не были радужными, и не все шло так, как мы хотели, но вскоре мы смогли исправить ситуацию и сейчас продолжаем борьбу за чемпионство.

В текущем сезоне Петкович провел 8 матчей во всех турнирах и отдал одну передачу.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4891280

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КОММЕНТАРИИ (3)
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анти-шпрота

Да, вляпались... Еще полтора года Макару придется этого недоделка с собою таскать. Будут на пару с рожей выступать. Один будет рассказывать, как он рассчитывает 12 лямов, уплаченных за него недоумками из селекционного отдела, отработать, а этот будет рассказывать, как он когда-нибудь адаптируется.

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баламошка

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