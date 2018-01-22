Марко Петкович: "Думаю, у меня появится возможность исправить предыдущие ошибки"

Защитник "Спартака" Марко Петкович отметил, что не испытывает проблем с точки зрения психологии. Он также выразил уверенность, что у него появится возможность исправить предыдущие ошибки.

– Я понимаю журналистов и болельщиков, которые хотят, чтобы все было хорошо, чтобы никто не допускал ошибок, но это невозможно, – приводит ТАСС слова Петковича. - С точки зрения психологии я не испытываю проблем. Конечно, как и ко всем, иногда ко мне в голову закрадываются нехорошие мысли, я тоже расстраиваюсь, но это только дает мне стимул больше работать и становиться лучше. Думаю, что все лучшее у меня еще впереди.

Конечно, Каррера разбирает мои ошибки, но не только мои, но и всей команды, это очень важно. Нужно сделать так, чтобы ошибки, которые мы допускаем, не повторялись. Никому неприятно ошибаться, но, думаю, что настанет новый день и появится возможность все исправить. Предпочитаю мыслить позитивно и не зацикливаться на неудачах.

В текущем сезоне 25-летний Петкович провел 8 матчей во всех турнирах и отдал одну передачу.