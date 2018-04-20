Марко Матерацци: "Манчини придется доказать, что он достоин работы в сборной Италии"

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци отметил, что главному тренеру "Зенита" Роберто Манчини в национальной команде придется подтвердить свои достижения. Ранее СМИ сообщали, что итальянский специалист выведет сборную на товарищеский матч со сборной Саудовской Аравии 28 мая.

- Нам нужно смириться с тем, что чемпионат мирапройдет без сборной Италии, - приводит Football Italia слова Матерацци. - Нужно начать все сначала с главным тренером.

Манчини? Он сделал шаг в направлении работы в сборной. Теперь ему предстоит доказать, что он достоин всего того, что добился в своей тренерской карьере.