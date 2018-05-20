Марко Матерацци: "Манчини очень хотел возглавить сборную Италии, он отказался от больших денег в "Зените"

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением о перспективах Роберто Манчини на посту главного тренера команды.

- Манчини очень хотел возглавить сборную Италии и отказался от больших денег (в "Зените" - прим. "СЭ"), - цитирует Матерацци La Gazzetta dello Sport. - Но ему придется серьезно поработать. Действительно, он не может сделать хуже, чем было, и ему больше подходит роль тренера сборной, чем тренера клуба. Мало кто лучше подбирает игроков, чем он.

Манчини покинул пост главного тренера "Зенита" по окончании сезона. Под руководством предыдущего главного тренера Джампьеро Вентуры сборная Италии не вышла на ЧМ-2018.

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