01:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Марко Девич: "Спартак" выиграл у "Рубина" не за счет фактора арбитра"

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Нападающий "Рубина" Марко Девич после матча 17-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) подчеркнул, что у него нет серьезных претензий к арбитру встречи, передает из Казани спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам футболиста, красно-белые заслужили победу.

Матч со "Спартаком"? В таких матчах, когда у соперника в составе много индивидуально сильных футболистов, многое решают нюансы. Одна грубая ошибка – когда игрок получает красную, и мы пропускаем нелепые голы... Еще до игры я понимал, что победить может каждый. Сегодня, к сожалению, выиграл "Спартак".

– Многие недовольны действиями арбитра.

– Понятно, что хотелось бы, чтобы в нашу сторону судейство было лучше. Но если объективно, лично я не смог бы предъявить больших претензий к арбитру. Да, был один момент, когда Промес поднял ногу и сыграл жестковато, но это на усмотрение. Не думаю, что судья сломал игру. "Спартак" выиграл не за счет фактора арбитра, он заслужил победу чем-то другим.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Evpatii Kolovrat

Адекватный человек и игрок хороший, как раз у Девича контракт заканчивается можно и в Спартачок так сказать для обоймы и ротации состава на подмену лучшему напу нашего чемпионата Зелику.

02:28

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