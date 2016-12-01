11:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Марко Девич: "Рубин" показал неплохой рисунок игры, несмотря на погоду"

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Нападающий "Рубина" Марко Девич подчеркнул, что победа в матче 16-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (1:0) далась казанам непросто. По его словам, погодные условия повлияли на ход встречи.

- Очень холодно, тяжело, - приводит пресс-служба казанцев слова Девича. - Играть, когда температура ниже, чем минус 11-12, очень тяжело. Но мы были в одинаковых условиях с "Арсеналом". Несмотря на погоду, во втором тайме показали неплохой рисунок игры.

- За счет чего удалось победить в таких непростых условиях?

- За счет индивидуальных качеств, наверное. В голевой атаке М`Вила сыграл великолепно, сразу дал пас в свободную зону и Жонатас забил. Надо сказать, что Рыжиков два раза тоже среагировал очень здорово, как всегда.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6455-marko-devich-vo-vtorom-tayme-byl-neplohoy-risunok-igry

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