Марко Девич: "Рубин" показал неплохой рисунок игры, несмотря на погоду"

Нападающий "Рубина" Марко Девич подчеркнул, что победа в матче 16-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (1:0) далась казанам непросто. По его словам, погодные условия повлияли на ход встречи.

- Очень холодно, тяжело, - приводит пресс-служба казанцев слова Девича. - Играть, когда температура ниже, чем минус 11-12, очень тяжело. Но мы были в одинаковых условиях с "Арсеналом". Несмотря на погоду, во втором тайме показали неплохой рисунок игры.

- За счет чего удалось победить в таких непростых условиях?

- За счет индивидуальных качеств, наверное. В голевой атаке М`Вила сыграл великолепно, сразу дал пас в свободную зону и Жонатас забил. Надо сказать, что Рыжиков два раза тоже среагировал очень здорово, как всегда.