Марко Девич: "Ростов" - команда, которая не зря выступает в Лиге чемпионов"

Нападающий "Рубина" Марко Девич после домашнего матча 14-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что погодные условия, при которых проходила встреча, не располагали к яркому атакующему футболу. Форвард казанской команды также высказал мнение о том, что "Ростов" не зря выступает в Лиге чемпионов.

– Погода сегодня была далека от идеальной и не располагала к яркой игре, – сказал Девич в эфире телеканала "Наш футбол". – "Ростов" – команда, которая не зря выступает в Лиге чемпионов. Это очень организованный соперник, "Рубину" довольно тяжело было играть против него. В первом тайме были невысокие скорости, обе команды старались контролировать мяч. Считаю, что вторые 45 минут игры были поинтереснее.

– Что от вас требовал тренер при выходе на замену?

– Добавить остроты впереди, по возможности помогать сзади и постараться использовать свой шанс.

– Насколько вам комфортно играть в России?

– Никаких проблем. Любой профессионал должен адаптироваться в любой обстановке. Игроки из Южной Америки, которые выступают в премьер-лиге, очень мне помогают.