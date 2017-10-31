Марко Девич: "После попыток заиграть в "Рубине" и "Ростове" я психологически надломился"

Нападающий "Вадуца" Марко Девич, ранее защищавший цвета "Рубина" и "Ростова", отметил, что думал о завершении карьеры после выступлений за российские клубы. Он также добавил, что принял решение перейти в клуб, выступающий в чемпионате Швейцарии, не по финансовым соображениям.

Напомним, 34-летний Девич играл за "Рубин" с 2014 по 2016 год, а в 2017-м выступал за "Ростов".

– После попыток заиграть в "Рубине", а потом в "Ростове", я психологически надломился. Но летом приехал в Белград, провел время с семьей, пришел в себя и понял: еще не настал тот момент, когда нужно заканчивать, – приводит "Футбол 24" слова Девича. – Физически чувствовал себя в полном порядке. Никаких травм или повреждений, которые бы побуждали завязывать с футболом. Словом, я решил, что так просто не сдамся.

Начал искать такие варианты, чтобы была постоянная игровая практика. Приоритетом при переходе в "Вадуц" стало то, что на меня большие надежды возлагал главный тренер команды. Деньги не играли никакой роли. В течение карьеры я достаточно поиграл и достаточно заработал. В финансовом плане не чувствовал никаких проблем, хотел просто поиграть. Сейчас очень рад, что принял такое решение и до сих пор нахожусь на футбольном поле.