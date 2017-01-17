Марко Девич: "Меня не пугает конкуренция с Азмуном в атаке "Ростова"

Украинский нападающий Марко Девич, подписавший сегодня контракт с "Ростовом", отметил, что его не пугает конкуренция с Сердаром Азмуном в линии атаки. По словам 33-летнего форварда, соглашение которого с клубом рассчитано на полтора года, Азмун – очень перспективный игрок, который в случае усердной работы сможет стать одним из лучших нападающих в Европе.

– Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, как "Ростов", – приводит ТАСС слова Девича. – За последние полтора года эта команда очень сильно поднялась – как в России, так и в Европе. У нас был короткий разговор с Курбаном Бердыевым, он хотел видеть меня в команде, а я хотел играть у такого большого тренера.



Меня не пугает конкуренция с Азмуном. На протяжении карьеры я никогда не боялся конкуренции. Азмун – очень перспективный игрок, ему нужно прибавить, и он сможет стать одним из лучших нападающих в Европе. Я рад, что буду играть рядом с ним.



