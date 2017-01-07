Марко Девич: "Думаю о тренерских курсах, но еще планирую поиграть"

Бывший нападающий "Рубина" и сборной Украины Марко Девич отметил, что сможет еще как минимум полтора годы выступать на высоком уровне. По словам игрока, в качестве продолжения карьеры он будет выбирать вариант, наиболее оптимальный для его семьи.

– Пока заканчивать я точно не собираюсь, – приводит football.sport.ua слова Девича. – Считаю, еще минимум года полтора точно смогу поиграть на хорошем уровне. Травмы, слава Богу, обходят стороной, силы и здоровье есть.

– Какие варианты рассматриваете? Ваш следующий клуб будет представлять европейский чемпионат, или готовы поехать в какой-нибудь экзотический чемпионат?



– Каких-то особых критериев в выборе клуба у меня нет. Понимаю, что это, возможно, будет мой последний клуб в карьере. Буду выбирать оптимальный вариант для себя и для своей семьи. Буду смотреть, чтобы клуб в первую очередь был заинтересован во мне. Это – самое главное.

– Вариант с возвращением в Украину не рассматриваете?

– Честно говоря, это мне видится маловероятным. Уровень чемпионата в Украине за последние три-четыре года сильно упал. По сути, остались только две серьезные команды – "Динамо" и "Шахтер". "Заря" пытается тянуться к ним – и все.

– Слухи об интересе "Олимпика" имеют под собой почву?

– Нет. Никаких контактов с руководством этого клуба у меня не было.

– Срна, кстати, думает не только об игровой карьере, но и о том, что будет делать по ее окончании – он уже давно получил тренерский диплом. Вы не планируете пойти учиться на тренера?

– Хороший вопрос. Как раз думаю над этим. Понимаю, что всю жизнь провел в футболе и после окончания игровой карьеры хотел бы остаться в футболе. Когда я буду понимать, что мне остался играть последний год – обязательно тоже пойду на тренерские курсы. Но еще планирую немного поиграть.