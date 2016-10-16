Марко Девич: "Даже при крупной победе над "Крыльями" были моменты, где "Рубин" сыграл плохо"

Нападающий "Рубина" Марко Девич после домашнего матча 10-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:0) в интервью пресс-службе клуба отметил важность итоговой победы. Также 32-летний форвард отказался обсуждать свое положение в клубе, отметив, что состав выбирает тренер.

– Марко, не хватило времени вам с Лестьенном, чтобы организовать хотя бы один гол на двоих…

– Да, гол не успели организовать, получилась одна хорошая атака. Чуть-чуть, может быть, я не успел, может, отдал пас сильнее, но самое главное, что после поражения в Краснодаре мы выиграли.

– Важно было сыграть на ноль?

– Да, это всегда важно для обороны, особенно для вратаря.

– Рассчитываете на следующие игры выходить в стартовом составе?

– Я всегда повторяю, когда задают такой вопрос, что я стараюсь, работаю, а тренеру виднее, он решает, кого выпустить в стартовом составе. Я игрок, тренируюсь, чтобы всегда выходить на поле в основном составе. Хорошо я стараюсь или нет, не знаю, но всегда буду упорно работать.

– В первые восемь минут второго тайма "Рубин" был настолько хорош или "Крылья Советов" потеряли концентрацию?

– Получился хороший отрезок, было и немного везения, когда рикошетом мяч попал нам в ноги. Все равно, думаю, что это везение надо где-то заслужить, хорошо, что успели реализовать эти моменты. 3:0 – счет хороший. Конечно, даже при такой победе были моменты, в которых мы сыграли не так, как надо, над которыми будем работать.

– Нужно было добивать соперника, были еще моменты, когда можно было четвертый и пятый забивать?

– Да, моменты были, но все равно, я сторонник того, что нужно все 90 минут играть организованно, несмотря на результат.