22:06 | Футбол — РПЛ

Марко Араторе: "Зенит" - очень сильная команда"


Полузащитник "Урала"  Марко Араторе поделился впечатлениями о матче 4-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:4).

- Это был сложный матч, потому что "Зенит" - очень сильная команда. Но мы с надеждой смотрим в будущее, - отметил Араторе.

- Почему не получилось сравнять счет?

- Мы пропустили со стандартных положений, и после того, как счет стал 1:2, имели несколько моментов. Но забить так и не смогли.

- Как вам атмосфера на стадионе?

- Все было отлично. Шикарный стадион, очень хорошая атмосфера. Тут здорово играть. (Игорь НОВИКОВ)

Зенит - Урал

 

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