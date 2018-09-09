Маркизио раздает автографы

Новичок "Зенита" полузащитник Клаудио Маркизио сегодня раздавал автографы на стадионе "Санкт-Петербург". 32-летний итальянец присоединился к сине-бело-голубым 3 сентября на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.

Сегодня хавбек провел первую тренировку в петербургском клубе. Маркизио вошел в заявку "Зенита" на контрольный матч с "Кайратом", который состоится сегодня в 18:00.

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