Маркизио рассказал о своей адаптации в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио заявил, что адаптировался к российскому футболу. 32-летний итальянец добавил, что петербургский клуб силен командной игрой.

- Думаю, я адаптировался в "Зените". У меня все получается неплохо, - приводит слова Маркизио официальный сайт сине-бело-голубых. - Если посмотреть на турнирные таблицы, и в чемпионате, и в Лиге Европы мы лидируем. Понятно, что в разных турнирах играть приходится по-разному.

Футбол – коллективная игра. Один человек не может привести команду к победе. Он может зажечь, подсказать, настроить, но победа – командная задача и командное достижение. Именно командой силен "Зенит".

Маркизио провел 12 матчей за "Зенит" и забил два гола. Петербургский клуб занимает 1-е место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка после 16 туров.

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