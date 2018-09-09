Маркизио провел первую тренировку за "Зенит"

Сегодня, 9 сентября, полузащитник Клаудио Маркизио провел свою первую тренировку за "Зенит". 32-летний игрок прибыл в Санкт-Петербург накануне. Питерцы объявили о заключении двухлетнего контракта с Маркизио 3 сентября, в команде итальянец будет выступать под 10-м номером.

Позднее в воскресенье "Зенит" на стадионе "Санкт-Петербург" проведет товаришеский матч против "Кайрата". Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Перед началом игры состоится презентация Маркизио в качестве новичка "Зенита".

Ранее игрок выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 годы, в составе которого, в том числе, стал семикратным чемпионом Италии. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.

"Зенит" – "Кайрат": товарищеский матч, 9 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 18.00 (мск)