Маркизио поздравил Кокорина с возвращением на поле

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио поздравил нападающего Александра Кокорина с возвращением на поле. Форвард вышел на замену в матче 8-го тура чемпионата России против "Локомотива" (5:3). В добавленное ко второму тайму время он заменил Себастьяна Дриусси.

"Пусть наша игра говорит сама за себя, и мы будем поддерживать нашу психологию победителей. С возвращением, Алекандр Кокорин!" - написал Маркизио в Твиттере.

Для форварда сборной России это первое появление на поле с 15 марта. В игре Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1) он получил травму крестообразных связок уже на 7-й минуте и покинул поле. Из-за повреждения он не поехал на чемпионат мира-2018.