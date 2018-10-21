Маркизио - о Каррере: "Рад, что он решился на переезд в Россию. Принял вызов и добился успеха, приведя "Спартак" к долгожданной победе"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио оценил работу своего соотечественника – главного тренера "Спартака" Массимо Карреры. Он также отметил, что очень уважает итальянского специалиста.

– Массимо Каррера играл за "Ювентус", но сейчас тренирует принципиальных соперников "Зенита" – как вы оцениваете его работу?

– Массимо – человек большого и сильного характера. Всегда было видно, что он может стать большим тренером. Когда он завершил блистательную карьеру игрока и стал частью тренерского штаба Антонио Конте, мы вместе пережили общие победы. Я очень дорожу этими воспоминаниями, - сказал Маркизио в интервью "Чемпионату".

В нем всегда виделся тренер, и были матчи, где из-за дисквалификации Конте со скамейки "Ювентусом" руководил Массимо. Уже тогда по его решениям и поведению, по его эмоциям и харизме было видно, что он способен добиться успехов. Я очень рад, что Каррера решился на такой шаг как переезд в Россию. Принял вызов и добился успеха, приведя "Спартак" к долгожданной победе. Очень уважаю Массимо.

– Три слова, которыми можете описать чемпионат России?

– Физика. Физическая подготовка. Это два слова, но – слабая тактика. На мой взгляд, в России ей уделяют недостаточное внимание. Третье – дистанции. Имею ввиду, что все команды играют недостаточно компактно, много свободного места между футболистами.

Обычно это проявляется в концовках, когда силы заканчиваются. Все бегают то туда, то сюда, много пространства. Но в России такое движение происходит на протяжении всех матчей.

Все о чемпионате России - здесь