Маркизио и Маммана - в старте "Зенита" на матч с "Крыльями"

"Зенит" объявил состав на матч 12-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". С первых минут встречу начнут хавбек Клаудио Маркизио и защитник Эмануэль Маммана.

Состав "Зенита": Лунев - Иванович, Маммана, Нету, Чернов - Кузяев, Паредес, Маркизио - Мак, Дзюба, Ерохин.

Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Набиуллин, Мевля, Эрнани, Оздоев, Краневиттер, Шатов, Заболотный.

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