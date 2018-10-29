Маркизио и Маммана - в старте "Зенита" на матч с "Крыльями"

"Зенит" объявил состав на матч 12-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". С первых минут встречу начнут хавбек Клаудио Маркизио и защитник Эмануэль Маммана.
Состав "Зенита": Лунев - Иванович, Маммана, Нету, Чернов - Кузяев, Паредес, Маркизио - Мак, Дзюба, Ерохин.
Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Набиуллин, Мевля, Эрнани, Оздоев, Краневиттер, Шатов, Заболотный.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #КрыльяЗенит pic.twitter.com/r6Mammlc3v– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 29 октября 2018 г.
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